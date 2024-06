MMA : Cédric Doumbè passe un message spécial à... Jordan Bardella !

Thibault Morlain

Ce mercredi soir, Cédric Doumbè a fait son grand retour à Berçy. Le combattant MMA n'était toutefois pas là pour entrer dans l'octogone, mais plutôt pour... le spectacle de Redouane Bougheraba. Doumbè n'a pas hésité à monter sur scène pour faire rire le public présent. L'occasion pour lui de faire un mea culpa à Jordan Bardella.

Le 30 septembre dernier, Cédric Doumbè faisait ses grands débuts au PFL à l'occasion d'un combat contre Jordan Zebo. Cela fut toutefois bref puisque le champion de kick-boxing s'est imposé en seulement 9 secondes grâce à un violent KO. Un combat lors duquel le natif de Douala au Cameroun avait d'ailleurs fait le show avec sa désormais mythique gimmick : « Jordan, t'es mort ». Mais voilà que l'expression est reprise actuellement par certains opposants à l'extrême droite pour combattre la montée en puissance de Jordan Bardella, leader du mouvement Rassemblement National, suite à sa victoire lors des dernières élections européennes en France.



Alors que le célèbre « Jordan, t'es mort » de Cédric Doumbè est désormais repris pour s'opposer à Jordan Bardella, le combattant MMA a tenu à s'excuser. En effet, de passage sur la scène de Berçy lors du spectacle de Redouane Bougheraba, Doumbè a lâché, rapporté par Le Parisien : « Les amis, merci en tout cas pour l’accueil que vous m’avez fait, je tiens à remercier Redouane de m’avoir fait monter, mais pas seulement. On me connaît pour être le roi du trash talk. Mais ce soir, je voudrais prendre cette petite minute que j’ai devant vous, pour demander pardon, à tous les Jordan de France ».

