MMA : Dana White demande à une légende de l’UFC de prendre sa retraite

Florian Barré

Ancien champion intérimaire des poids légers de l’UFC (2017), Tony Ferguson possède un bilan de 25 victoires et 10 défaites depuis le début de sa carrière en MMA. À 40 ans, l’Américain s’apprête à renfiler les gants alors même qu’il reste sur sept défaites de rang et qu’il n’a plus remporté le moindre combat depuis 2019. Avant cela il a malgré tout connu une séquence de 12 victoires consécutives. De quoi le placer parmi les grands noms de la dernière décennie.

Le PDG de l'UFC, Dana White, a récemment booké Tony Ferguson contre Michael Chiesa à Abu Dhabi le 3 août. Cependant, celui-ci a clairement indiqué qu'il souhaitait que ce combat soit le dernier de Ferguson, qu'il gagne ou perde. White a discuté d’ El Cucuy et de son prochain combat lors de la conférence de presse post-événement de l'UFC 302. Lorsque la question de la retraite de Ferguson après le choc avec Chiesa, quel qu'en soit le résultat, a été soulevée, la réponse de White a été directe et sans ambiguïté : « Ouais, je l'espère. Ouais. J'aimerais le voir prendre sa retraite. »

MMA - UFC : Battu par Nassourdine Imavov, Cannonier veut déjà sa revanche ! https://t.co/ks1ankDk2p pic.twitter.com/Vt6CDKvqfw — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Une carrière en chute libre

Ferguson est l’un des plus grands poids légers de l’histoire du MMA. Il a déjà mené une série de 12 victoires consécutives d’octobre 2013 à mai 2020. Il est d’ailleurs un ancien champion par intérim. Cependant, les blessures ont eu un impact négatif sur sa carrière. Il est sur une misérable séquence de sept défaites de rang à l’UFC. L’une des défaites les plus dévastatrices de cette période a été le résultat d’un coup de pied brutal au visage de Michael Chandler en mai 2022.

Ferguson en veut encore