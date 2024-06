MMA - UFC : Un ancien combattant révèle l’unique scénario dans lequel McGregor pourra affronter Makhachev

Florian Barré

Tombeur de Dustin Poirier pour sa troisième défense de titre, Islam Makhachev a plusieurs solutions qui s’offrent à lui désormais. La première serait d’affronter Arman Tsarukyan, prétendant numéro un à la ceinture lightweight. La deuxième serait de monter chez les poids welters et affronter le vainqueur du combat entre Leon Edwards et Belal Muhammad. La troisième, moins probable, serait bel et bien de combattre face à Conor McGregor. Ali Abdelaziz en dit un peu plus à ce sujet.

Après son succès par soumission au round 5 contre Dustin Poirier lors de l’UFC 302, Islam Makhachev a fait deux révélations. La première, dite de suite après sa victoire, concerne la ceinture des poids welters détenue par Leon Edwards : « Je veux me battre pour la deuxième ceinture. Je veux ressentir à nouveau cette énergie. Lorsque vous défendez votre ceinture, ce n'est plus la même sensation. J'en ai besoin d'une nouvelle ! C’est mon rêve. » avait-il déclaré avant de confier, quelques jours plus tard, qu’il était également prêt à affronter Conor McGregor pour des raisons plus financières que sportives.

Makhachev voit McGregor perdre pour son retour

« En étant honnête, le combat contre McGregor semble plus intéressant (que celui contre Arman Tsarukyan) en termes de couverture médiatique et sur de nombreux points mais je doute qu’il se présente pour son prochain combat. Même s’il le fait, je pense que Chandler gagnera. » En effet, malgré l’envie de Makhachev de rencontre l’Irlandais, tout dépendra sûrement du futur choc prévu le 29 juin, entre McGregor et Michael Chandler.

McGregor doit gagner par KO au R1