MMA - UFC : Leon Edwards call-out Conor McGregor !

Florian Barré

Roi des poids welterweights de l’UFC, Leon Edwards aura fort à faire le 27 juillet prochain lors de l’UFC 304 où il défendra sa ceinture face à Belal Muhammad durant le main event de la soirée. Mais « Rocky » a également la tête tournée vers un autre combattant : Conor McGregor. Celui-ci aimerait en effet affronter la superstar irlandaise après que cette dernière se soit moquée de lui.

Il y a peu, Conor McGregor faisait un état des lieux des combattants actuels de l’UFC. Le Notorious s’est moqué de plusieurs champions et anciens champions à l’instar de Kamaru Usman, Ilia Topuria, Alexander Volkanovski ou encore Islam Makhachev. Mais il ne s’est pas arrêté là. En effet, Leon Edwards en a aussi pris pour son grade : « Il y a trop de décisions avec ce gars Leon. Leon Edwards aime aller à la décision et ensuite il se bat contre un autre qui va aussi à la décision, votre homme Belal (Muhammad). Donc, ce n’est pas de bons moments pour la photo du titre des poids welters. »

MMA - UFC : McGregor vs. Chandler annulé ? Volkanovski veut prendre le combat en short notice https://t.co/miv1JQmCPS pic.twitter.com/BgcFqI1Ld1 — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

Edwards vs. McGregor en novembre ?

Sans surprise, Edwards a répondu à l’Irlandais en l’invitant à battre Michael Chandler avant d’accepter sa requête : « Après qu’il ait battu Chandler, s’il bat Chandler en juin, battons-nous pour le titre des poids welters en novembre au Madison Square Garden (New-York). » Bien que Rocky soit très intéressé par l’idée de combattre le Notorious , il a insisté pour que ce dernier fasse ses preuves en amont en battant son prochain adversaire à l’UFC 303.

Conor est-il toujours au niveau ?