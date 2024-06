MMA : Makhachev soumet Poirier lors du combat de l’année à l’UFC (vidéo)

Florian Barré

Dans ce qui était certainement le combat le plus dangereux de son règne en tant que champion des poids légers de l'UFC, Islam Makhachev a été à la hauteur de son rang. Le Daghestanais a battu Dustin Poirier par soumission au cinquième et dernier round du main event de l’UFC 302, à Newark, dans le New Jersey. Vaincu, l’Américain de 35 ans devrait vraisemblablement ranger les mitaines après avoir disputé son 31e combat dans l’organisation.

Islam Makhachev reste le champion incontesté des lightweights de l’UFC. Malgré la résilience de Dustin Poirier, le protégé de Khabib Nurmagomedov a confirmé qu’il est bel et bien l’un des tous meilleurs combattants au monde. Après avoir largement dominé le premier round au sol, le Russe a été peu à peu mis en difficulté par The Diamond lorsqu’il a fallu sortir les poings. Entaillé au niveau du front une fois la grosse bataille au striking livrée, Makhachev s’est finalement remobilisé et a soumis le Louisianais, pour la plus grande tristesse des fans présents dans l’arène.

La soumission d’Islam Makhachev sur Dustin Poirier 🦅 #UFC302 pic.twitter.com/CsE8sokeJ1 — La Sueur (@LaSueur_off) June 2, 2024

Dustin Poirier dit au revoir à l’UFC ?

Favori des coeurs, Dustin Poirier disputait sans doute son dernier combat à l’UFC. Après avoir raté la ceinture face à Khabib et Charles Oliveira, l’Américain échoue une nouvelle fois. Mais pas de regret, il aura vraiment tout donné, combattant même une bonne partie du temps avec le nez cassé. « Il a défendu mes mises au sol et m'a donné du fil à retordre. C'est un champion et une légende du sport. Merci, Dustin. » a balancé le Russe après sa victoire.



Finalement, Poirier n'a pas annoncé sa retraite après le combat, mais a laissé aux fans un dernier message, juste au cas où, dédié à sa défunte grand-mère, sa mère, son épouse et sa fille : « Si c'est mon dernier combat, je voulais dédier ce voyage aux personnes qui ont fait de moi l'homme que je suis. Aux femmes de ma vie. Poursuivez toujours vos rêves. C’est une belle chose. »

Makhachev cible Leon Edwards