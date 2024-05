MMA - UFC : Le scénario fou à côté duquel Benoît Saint-Denis est passé !

Florian Barré

Le 9 mars dernier, Benoît Saint-Denis effectuait son dernier combat en date à l’UFC. Pour l’occasion, le Nîmois affrontait Dustin Poirier, combattant ultra-expérimenté. Malheureusement, victime d’une infection, le « God of War » n’a pas pu se défendre comme il le souhaitait et s’est incliné dans la cage. Selon son clan, cette défaite lui aurait d’ailleurs coûté un title-shot face à Islam Makhachev.

Alors qu’aucun combat n’est programmé pour le moment pour Benoît Saint-Denis à l’UFC, Dustin Poirier fera quant à lui son retour dans la nuit de samedi à dimanche. Tombeur du combattant tricolore il y a près de trois mois, The Diamond sera opposé à Islam Makhachev pour son 31e choc dans l’organisation. Le Louisianais de 35 ans pourrait bien apparaître dans l’octogone pour la toute dernière fois, lui qui a déjà échoué à deux reprises lors d’affrontements pour la ceinture lightweight et qui ne se voit pas repartir à la conquête d’un titre en cas de nouvelle défaite.

MMA - UFC : « C’est peut-être le dernier », la grosse annonce de Dustin Poirier https://t.co/ThlBCYiJDa pic.twitter.com/Fum0hyYxQt — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

« Tout était signé »

Finalement, Poirier est proche d’une fin rêvée. En effet, s’il n’avait pas battu Benoît Saint-Denis, il n’aurait sans doute plus jamais eu une telle opportunité. D’ailleurs, BSD peut s’en mordre les doigts. L’athlète français aurait pu être à la place de l’Américain, en pleine quête d’un premier titre à l’UFC. D’après son manager Giom Peltier, battre The Diamond lui aurait permis de prendre sa place à l’UFC 302 : « Ça fait deux mois qu’on ne m’a pas entendu depuis le combat de Benoît, mais c’était déjà signé. Tout était signé. (Il battait Poirier, il affrontait Makhachev en juin), tout à fait. »

« C’était peut-être trop tôt »