Boxe : Testé positif, que risque réellement Ryan Garcia ?

Florian Barré

Alors que la victoire de Ryan Garcia sur Devin Haney pourrait se transformer en no-contest en raison des accusations de dopage qui planent au-dessus de « The Flash », celui-ci pourrait également être soumis à une suspension plus ou moins lourde. Mais selon les analystes Paul Malignaggi et Chris Algieri, il y a peu de place au doute. Ryan Garcia ne devrait pas être suspendu bien longtemps du fait de la hype naissante qui l’entoure et de la faible concurrence.

Après Canelo Alvarez, Ryan Garcia est en train de devenir la nouvelle superstar de la boxe. C’est du moins ce que pense Paul Malignaggi, ancien champion du monde des poids super-légers IBF et des poids welters WBA. D’après Paulie , il n'y a personne d'autre dans la boxe américaine actuelle qui se rapproche du potentiel sportif et commercial que possède actuellement Ryan Garcia. Ainsi, la commission sportive de l'État de New York se tirerait une balle dans le pied si elle accordait à The Flash une longue suspension. En effet, cela représenterait une perte de revenus conséquents pour l’État si Garcia décidait de ne plus revenir à New York pour combattre.

MMA - UFC : Avant son retour, McGregor explique comment il se prépare mentalement https://t.co/j4Hp067JAz pic.twitter.com/RoHzP3urjD — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Courte suspension à prévoir pour Garcia

« Je suis très pessimiste à ce sujet », a ainsi confié Paulie Malignaggi à ProBox TV. « Je me souviens de Canelo Alvarez, qui est toujours la star de la boxe, mais cela se répercute désormais sur Ryan Garcia. C'était une star majeure et il a été suspendu six mois. Même si j'aimerais être optimiste, l'histoire de la boxe et sa réputation m'amènent à croire que Ryan sera suspendu jusqu'à ce qu'il veuille se battre ensuite. » Pour rappel, l’État du Nevada a suspendu Canelo Alvarez pour une courte durée puisqu’il y combattait depuis des lustres.

« Les combattants populaires sont traités comme des rois »