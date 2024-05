MMA : Un énorme combat entre deux champions actuels est en préparation à l’UFC !

Florian Barré

À partir du moment où Max Holloway a battu Justin Gaethje et est devenu le nouveau champion BMF à l'UFC 300, la planète MMA a anticipé quelle serait la prochaine étape pour « Blessed ». Le fier combattant hawaïen a rapidement fait comprendre qu'il avait intérêt à reconquérir son titre chez les featherweights. Aujourd’hui, c’est l’Hispano-Géorgien, Ilia Topuria, qui possède la ceinture et celui-ci se dit prêt à la défendre contre Holloway.

Ces derniers temps, Max Holloway et Ilia Topuria, tout deux actuellement champions à l’UFC, ont eu des échanges verbaux intéressants. Les deux hommes se cherchent et semblent désormais prêts à passer le cap des réseaux sociaux et des médias interposés pour s’affronter une bonne fois pour toutes dans la cage. Récemment, via Sportskeeda MMA , c’est le Géorgien qui a donné des nouvelles du choc à venir avec l’Hawaïen. Et du côté d’ El Matador , il ne fait aucun doute, ce combat doit avoir lieu.

MMA - UFC : Avant son retour, McGregor explique comment il se prépare mentalement https://t.co/j4Hp067JAz pic.twitter.com/RoHzP3urjD — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Un combat prévu pour septembre ?