MMA - UFC : Avant son retour, McGregor explique comment il se prépare mentalement

Dans quelques semaines, le 29 juin prochain, Conor McGregor effectuera son grand retour dans l’octogone de l’UFC. Pour l’occasion, il affrontera Michael Chandler en main event, dans un combat de 5 rounds. Et à un peu plus d’un mois de l’échéance, « The Notorious » semble plus affuté que jamais si l’on en croit ses propos. L’Irlandais se dit prêt et avance vers l’UFC 303 en pleine confiance.

Plus grande superstar de tous les temps ayant mis les pieds à l’UFC, Conor McGregor n’est plus apparu dans une cage depuis près de trois ans. À l’époque, il s’était brisé le tibia face à Dustin Poirier. Désormais, ce temps est révolu. Place à l’avenir, au nouveau Notorious , dans une catégorie qu’il ne connaît encore que trop peu. Chez les welterweights, l’Irlandais affrontera un autre « revenant » en la personne de Michael Chandler, qui n’a pas combattu depuis le 12 novembre 2022, lorsqu’il a essuyé une défaite par soumission face au Diamond lui aussi.

« Il est un corps sans visage »

Et si les deux hommes se connaissent bien en dehors de la cage, McGregor est prêt à tout mettre de côté pour en découdre comme il se doit le jour J. « Je n’ai aucune émotion. Il est un corps sans visage, avec un certain morphotype », a d’abord déclaré l’Irlandais. « Il bouge d’une certaine manière, avec certains patterns. Il envoie plusieurs coups particuliers et j’y suis préparé. Je suis préparé à une multitude d’issues. »

McGregor favori ?