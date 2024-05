MMA - UFC : « Je vais le laisser inconscient », Dustin Poirier prévient Makhachev avant leur combat

Florian Barré

Le 1er juin, lors de l’UFC 302, Dustin Poirier aura fort à faire pour son troisième et sans doute dernier combat pour la ceinture des poids légers de l’UFC. Face à Islam Makhachev, la place n’est pas bien grande pour se hisser jusqu’au titre. L’Américain le dit lui-même, le Daghestanais a peu de faiblesse. Pour autant, le natif de Louisiane a confiance en lui et compte bien faire vivre un enfer au champion incontesté.

Lorsque Dustin Poirier regarde le champion des poids légers de l'UFC Islam Makhachev, la tâche pour le vaincre le 1er juin à l'UFC 302 ne semble pas évidente du tout. « Honnêtement, je ne vois pas beaucoup de failles », a déclaré The Diamond à Yahoo Sports. « Je suis assis ici à regarder des images avec mes entraîneurs, nous regardons et regardons les choses. Il a un bon stand-up, évidemment sa lutte est bonne, de très bons body locks, des balayages, des trébuchements, des choses comme ça. Il semble vraiment fort pour la catégorie de poids, très dominant en haut, semble très lourd. C'est exactement ce que c'est. Je me bats contre le gars n°1 pound for pound . »

Le pronostic osé de Poirier

Effectivement, Makhachev est un athlète intimidant. Il n'a pas perdu un combat depuis près de neuf ans. Cette défaite par KO lors de son deuxième combat à l’UFC reste le seul défaut de son palmarès professionnel. Depuis, il a remporté 13 victoires consécutives, remportant ainsi le titre des poids légers de l'UFC. Et pourtant, Poirier n'hésite pas lorsqu'il s'agit de pronostiquer le combat. « Je vais le laisser inconscient et l'arbitre va devoir me séparer de lui . » a-t-il déclaré.

Le combat de sa vie !