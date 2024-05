MMA - UFC : Ça chauffe entre Curtis Blaydes et Jon Jones !

Florian Barré

La catégorie poids lourds de l’UFC se débloque peu à peu. Si le retour de Ciryl Gane n’est pas encore programmé, deux énormes combats sont déjà actés. Fin juillet, lors de l’UFC 304, Tom Aspinall mettra sa ceinture intérimaire en jeu face à Curtis Blaydes. Jon Jones fera quant à lui son retour contre Stipe Miocic en novembre prochain selon les dernières spéculations. Et forcément, avec deux ceintures en jeu dans la même division en l’espace de quatre mois, la tension monte.

Absent depuis plus d’un an, Jon Jones devrait faire son retour à la fin de l’année civile. Blessé au pectoral, l’Américain a dû décaler son combat contre Stipe Miocic, prévu initialement lors de l’UFC 295. Cet affrontement sera à priori le tout dernier pour Miocic mais nul ne sait encore ce que Bones a prévu pour la suite de sa carrière. Quoi qu’il en soit, les observateurs, et les combattants eux-mêmes font leurs pronostics. À quelques semaines de son retour dans la cage, face à Tom Aspinall, Curtis Blaydes a livré le sien à MMA Junkie.

MMA : L’UFC annonce deux immenses combats pour le 27 juillet ! https://t.co/m25fRl2RgJ pic.twitter.com/5lVsj6RBwO — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

« Il partira à la retraite »

« Si je gagne ou si Aspinall gagne, je ne pense pas que Jones va combattre quelqu’un d’autre que Stipe. Après Stipe, il partira à la retraite. Est-ce qu’il risquerait son héritage contre un gars comme moi ? Non. Parce que s’il me bat, qu’est-ce que ça fait pour son héritage ? […] Il ne va pas prendre officiellement sa retraite. Ça pourrait être un an, un an et demi après. Aussi longtemps que l’UFC lui permettra de faire traîner les choses. » Par le biais de ce message, Blaydes et Aspinall font clairement comprendre qu’ils souhaitent s’affronter pour la ceinture incontestée et non pour la ceinture intérimaire.

Jones répond !