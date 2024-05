MMA - UFC : Stipe Miocic prend enfin la parole concernant Jon Jones

Florian Barré

Alors que Stipe Miocic et Jon Jones devait initialement s’affronter en novembre dernier, lors de l’UFC 295, les observateurs attendent toujours. Et ils ne sont pas les seuls. En effet, toute la catégorie heavyweight est bloquée du fait de la blessure de « Bones », de retour à l’entraînement depuis peu. Pour autant, Miocic n’en a que faire. Comme son homologue américain, il ne veut combattre personne avant leur affrontement.

Ces derniers temps, Jon Jones s’exprime beaucoup via ses réseaux sociaux. Récemment, il a confirmé qu’il n’avait qu’un seul plan fixe en tête : celui de combattre Stipe Miocic. « Je suis au milieu d’une décision assez claire. Je m’en tiens aux plans exacts et originaux, et je me bats contre l’homme qui a tout mon respect. Je ne négligerai pas tout l’entraînement de Stipe pour me battre contre un autre train de hype potentiel qui ne sera peut-être même plus là dans trois ans (sous-entendu Aspinall). Je ne change pas mes plans pour qui que ce soit. Stipe est le meilleur poids lourd de tous les temps et il travaille comme un fou. Je vais lui donner ce qu’il veut, et je vais revendiquer une autre tête. Ce qui vient après vient après. » avait-il écrit sur son compte X.

MMA - UFC : « C’est le plus dangereux », Imavov se la joue honnête concernant Cannonier https://t.co/7PFS6N6uhx pic.twitter.com/T6wVlfKclP — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Miocic veut Jones !

Des propos qui ont sûrement rassuré le principal intéressé. En effet, Stipe Miocic a décidé d’attendre plusieurs mois que Jon Jones revienne de blessure, plutôt que de se livrer face à un Tom Aspinall impatient ou un Ciryl Gane inactif. De plus, à 41 ans, Miocic n’a plus d’autres intérêts que de combattre pour la ceinture des poids lourds. Qu’il gagne ou qu’il perde contre Jones, celui-ci risque de prendre sa retraite ensuite.

« Je suis prêt à attendre »