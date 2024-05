Boxe : Le père de Tyson Fury pète les plombs et met un coup de tête à un membre du clan d’Usyk (vidéo)

Florian Barré

Le chaos a éclaté lundi après-midi dans un hôtel luxueux du centre de Riyad lorsque le père de Tyson Fury, John, a donné un coup de tête à un membre de l'entourage d'Oleksandr Usyk, ce à un moment où les deux clans se croisaient criant le nom de leurs champions respectifs. Depuis lors, une vidéo fait le tour de la toile. John Fury a d’ailleurs sûrement regretté son geste puisqu’il s’est ouvert le crâne en réalisant cette action.

Tyson Fury et Oleksandr Usyk se rencontreront samedi pour le championnat du monde incontesté des poids lourds mais, alors que les deux combattants sont restés calmes, le père du champion du monde WBC, âgé de 59 ans, a réagi après avoir entendu le nom d'Usyk scandé par le clan ukrainien. Des mots de colère ont été échangés entre Fury Sr et un jeune Ukrainien, Stanislav Stepchuk, avant que le plus âgé ne perde le contrôle. Dans sa colère, John Fury s’est même fendu le crâne. Celui-ci a saigné abondamment tandis que Stepchuk a semblé ne subir qu'une petite coupure.

🚨 JOHN FURY (PÈRE DE TYSON) A MIS UN COUP DE TÊTE À UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE D'USYK 🤯pic.twitter.com/ySzfmpr4TP — ARENA (@MMArena_) May 13, 2024

Tyson Fury s’amuse de la situation

Tyson Fury a d'abord ri en entendant ce qui s'était passé et a déclaré : « Je n'ai rien vu. J'étais dans la salle en train de faire des interviews pour Sky Sports, mais je ne suis pas là pour autant. Je suis ici pour faire le travail, rentrer chez moi et me reposer. » Son entourage, et son père en particulier, sont souvent bruyants, mais cela ne semble pas déranger le combattant qui a déclaré : « Ils font ce qu'ils font. J'ai certainement vu pire qu'une coupure à la tête. »

Une double confrontation est prévue !