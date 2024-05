EXCLU : La WWE à Paris, un champion nous dévoile un grand moment

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De passage en France les 3 et 4 mai derniers à l’occasion du premier Premium Live Event de son histoire sur notre sol, près de Lyon, la WWE a été impressionnée par le public tricolore, sans pour autant être surprise. L’organisation reine du catch avait choisi de poser ses valises dans l’Héxagone après avoir constaté l’énorme engouement pour la discipline ces deux dernières années à Paris. Austin Theory, l’une des stars de la WWE, s’en souvient encore.

La WWE a fait un passage remarqué en France au début du mois pour deux shows exceptionnels, Smackdown et Backlash, marqués par leur ambiance bouillante et un contenu de qualité sur le ring. Un déplacement à la LDLC Arena de Lyon - Décines rendu en partie possible grâce à l’accueil réservé aux talents de l’organisation reine du catch par les fans tricolores ces deux dernières années à Paris, du côté de l’Accor Arena pour des house shows (des spectacles non télévisés). Un passage qu’avait encore en mémoire Austin Theory lorsque nous avons échangé avec lui.

🇫🇷 Quelle a été la réaction d’AJ Styles au chant "il est vraiment phénoménal" et à l’incroyable ambiance mise par les fans français lors du week-end de #WWEBacklash❓On en a parlé ensemble, et c’est à retrouver en intégralité ici 👉🏻 https://t.co/moyH3HRxoh pic.twitter.com/fDM5h7DwSP — Bernard Colas (@BernardCls) May 5, 2024

« Je n’ai jamais vu personne chanter ma chanson comme ça »

« Oh oui, je m’en souviens , nous explique l’un des champions par équipe à la WWE, présent à Paris l’an dernier et interrogé en exclusivité par le10sport.com en marge de Smackdown et Backlash. L’une des choses dont je me souviens, c’est le public qui a chanté "A-Town Down" (sa musique d’entrée), c’était bruyant et je n’ai jamais vu personne chanter ma chanson comme ça, c’était vraiment cool à voir. J’ai passé un bon moment à Paris ».

Entrée du United States Champion Austin Theory #WWEParis pic.twitter.com/cdi9o7SgAB — MathisGenestePro (@MatGenestePro) April 29, 2023

Un retour inéluctable de la WWE en France