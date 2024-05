MMA - UFC : Nassourdine Imavov dévoile l’adversaire qu’il souhaite s’il bat Cannonier

Florian Barré

Le 8 juin prochain, Nassourdine Imavov fera son retour dans l’octogone lors de la soirée UFC à Louisville, aux États-Unis. Il y a affrontera Jared Cannonier, quatrième prétendant à la ceinture des poids moyens. Un choc qui s’annonce difficile, pas impossible, et qui pourrait ensuite offrir une vraie opportunité de combat pour la ceinture aux Français en cas de victoire. D’ailleurs, Imavov envisage déjà une revanche contre Strickland.

Depuis l’officialisation du combat entre Nassourdine Imavov et Jared Cannonier, en main event de l’UFC Louisville, les fans tricolores sont impatients. À défaut de pouvoir voir Benoît Saint-Denis ailleurs qu’en grappling ou Ciryl Gane actif chez les poids lourds de la promotion, ils pourront observer celui que l’on surnomme le Sniper , le 8 juin. Actuellement huitième chez les middleweights depuis son succès face à Roman Dolidze en février, Imavov rêve d’un combat pour le titre de sa division.

« On ne s’aime pas du tout »

Évidemment celui-ci n’est pas encore d’actualité. Pour cela, il faudra d’abord vaincre Cannonier, combattant redoutable qui sort d’une victoire sur Marvin Vettori en juin dernier. Si jamais il y parvenait, Imavov a déjà quelques idées en tête. Il aimerait notamment prendre sa revanche sur Sean Strickland : « Strickland est le premier (prétendant) dans le classement. Donc après ce combat-là (contre Cannonier), si tout se passe bien, logiquement j’affronte Strickland et ça m’excite même plus que la ceinture. Il y a une histoire derrière. On ne s’aime pas du tout et l’UFC aime ça, donc ils voudront faire une revanche. » a-t-il déclaré à La Sueur.

Cannonier, une première montagne à franchir

Évidemment, rien n’est encore fait. Battre Cannonier sera déjà une mission de taille pour le Franco-Daghestanais. En effet, celui-ci est très expérimenté et a déjà combattu pour le titre lorsqu’il s’était incliné contre Israel Adesanya. Cannonier possède un bilan de 10-6 à l’UFC et a remporté des victoires notables sur Derek Brunson, Kelvin Gastelum, Anderson Silva et Jack Hermansson. De plus, l’Américain connaît bien la tension du main event. Il a déjà remporté quatre combats dans de telles conditions à l’UFC, pour une défaite seulement.