WWE : John Cena annonce sa retraite, son programme final est dévoilé

La cloche a sonné pour John Cena. À 47 ans, la star du catch qui s’est éloigné des rings ces dernières années pour se concentrer sur sa carrière à Hollywood a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche qu’il rangerait définitivement ses habits de combattant à la fin de l’année 2025. Une page qui se tourne à la WWE, avec un programme alléchant qui se dessine.

Évoquée depuis de longs mois, y compris par l’intéressé lui-même, John Cena va bel et bien se retirer du ring. La star du catch âgée de 47 ans a profité de "Money in the Bank" organisé par la WWE du côté de Toronto dans la nuit de samedi à dimanche pour réaliser une apparition surprise et annoncer sa retraite. John Cena avait mis de côté sa traditionnelle accroche " My Time Is Now " sur son t-shirt pour arborer un " The Last Time Is Now " (La dernière fois, c'est maintenant), avec la mention " John Cena Farewell Tour " (Tournée d'adieux de John Cena), laissant peu de doute sur le contenu de son annonce. Ses adieux ne sont pas imminents pour autant.

John Cena annonce sa retraite

Les puristes auront l’occasion de saluer une dernière fois l’un des plus grands de tous les temps durant l’année 2025, sa dernière comme catcheur. « Le Royal Rumble de 2025 sera mon dernier. L´Élimination Chamber 2025 sera mon dernier. Et je suis ici ce soir pour annoncer qu'à Las Vegas, Wrestlemania 2025 sera le dernier Wrestlemania auquel je participerai », a déclaré celui qui a déjà entamé sa reconversion d’acteur il y a quelques années, tout en continuant les apparitions sporadiques sur le ring de la WWE. « Raw entrera dans l'histoire l'année prochaine lorsque ce sera diffusé sur Netflix. Je n'ai jamais participé à Raw sur Netflix. C'est historique, c'est une première, et je serai là ». Le jubilé a donc démarré pour celui qui a remporté seize ceintures mondiales à la WWE.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2 — WWE (@WWE) July 7, 2024

Jusqu’à 40 dates en 2025

Et pour ce baroud d'honneur, John Cena n’entend pas faire les choses à moitié comme il l’a dévoilé dans la conférence de presse organisée dans la foulée de "Money in the Bank". « Cela ne se terminera pas à WrestleMania [41]. WrestleMania sera mon dernier WrestleMania. Mais si tout se passe comme prévu, nous irons directement de janvier à décembre. Nous allons essayer de faire une longue liste de dates , a détaillé John Cena. Je pense qu'à l'heure actuelle, la liste se situe entre 30 et 40 dates, parce que je vais encore essayer de jongler avec tout ce qui se passe. Ce sera la fin de ma carrière sur le ring. »



D’ici-là, il n’exclut pas la possibilité de mettre la main sur un dix-septième titre mondial, ce qui lui permettrait de battre un record : « J'adorerais avoir cette opportunité. Ces opportunités se méritent. Compte tenu de mes antécédents, j'ai du pain sur la planche. Le Rumble est un excellent billet. L'Elimination Chamber a maintenant des enjeux. C'est une autre grande opportunité. Comme je l'ai dit, WrestleMania n'est pas mon dernier match. Money in the Bank est une autre grande opportunité. Je sais donc que, d'un point de vue purement compétitif, je dois remonter la pente en partant du bas de l'échelle. Je suis réaliste. Mais il y a des opportunités éparpillées qui, si j'ai un peu plus de chance, qui sait, nous permettront peut-être d'entrer dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, je suis enthousiaste. »

Cena restera proche de la WWE