WWE : Carte, heure de diffusion, streaming légal… Un Money in the Bank spectaculaire arrive !

Ce samedi 5 juillet, les échelles font leur retour sur le ring de la WWE avec le traditionnel ‘Money in the Bank’, l’un des Premium Live Event (ou pay-per-view) phares de l’organisation reine du catch. Le 10 Sport vous propose tout ce qu’il y a à savoir sur ce rendez-vous qui a lieu cette année au Canada.

C’est l’un des rendez-vous phares de la WWE privilégiés par les fans de catch. Ce samedi, les échelles sont de sortie du côté de la Scotiabank Arena de Toronto au Canada à l’occasion de ‘Money in the Bank’. Comme chaque année, six talents masculins et féminins se feront face dans deux rencontres distinctes pour décrocher la mallette suspendue au-dessus du ring, donnant droit à un match de championnat au moment choisi par le ou la gagnant(e). Il y a trois mois, Damian Priest avait créé la sensation lors du quarantième anniversaire de WrestleMania en encaissant la mallette remportée quelques mois auparavant à Londres pour mettre la main sur le titre mondial qu’il défendra lors de ce show canadien. Chez les femmes, c’est Iyo Sky qui avait gagné le MITB féminin, lui permettant d’être sacrée championne du monde pour la première fois à SummerSlam.

Une victoire au MITB pour changer de statut à la WWE

Véritable rampe de lancement pour les jeunes stars de la WWE, les deux matches par échelle de cette année regroupent majoritairement des talents n’ayant jamais mis la main sur un titre mondial. Chez les hommes, seul Drew McIntyre fait office de vétéran avec ses trois ceintures face à cinq autres participants toujours en quête du Graal. La mallette Money in the Bank tombe ainsi à point nommé pour Jey Uso, Carmelo Hayes, Andrade, Chad Gable et LA Knight, tous susceptibles de remporter le match, de quoi renforcer le suspense.



Chez les femmes, Chelsea Green, Lyra Valkyria, Tiffany Stratton et Zoey Stark peuvent compter sur le combat à venir pour espérer changer de dimension. Elles feront face à Naomi, deux fois championne du monde à la WWE, et donc Iyo Sky, qui tentera de réaliser un doublé après son triomphe de 2023.

🪜 Les participants aux deux #MITB sont désormais connus Qui va récupérer les mallettes❓🤔 pic.twitter.com/sU0e866JTT — Bernard Colas (@BernardCls) July 2, 2024

Qui repartira avec la ceinture mondiale ?

Un mois après sa victoire en Écosse, Damian Priest fait face à un nouveau défi dans son parcours comme champion du monde des poids lourds en affrontant Seth Rollins, qui a porté la ceinture durant 316 jours et qui retrouvera le ring pour la première fois depuis sa défaite à WrestleMania XL. De retour sur les écrans le 17 juin, Rollins s’est vu offrir une opportunité par El Campeon , désireux de prouver sa valeur sans l’aide de son groupe, Judgment Day. L’enjeu du match est d’ailleurs majeur, puisqu’en plus de la ceinture, une stipulation particulière a été ajoutée : si le champion s’impose, son challenger ne pourra plus obtenir de chance pour le titre, mais si Rollins gagne, Priest devra quitter Judgment Day. Le groupe interviendra-t-il malgré le refus de son membre ? Cela pourrait déterminer le gagnant du match qui affrontera en août Gunther à SummerSlam, après la victoire de ce dernier au King of the Ring. La WWE pourrait acter un changement de titre pour proposer à son public une rencontre entre Seth Rollins et Gunther, plus attractive sur le papier. Un autre candidat à la ceinture existe, le gagnant du match par échelle si celui-ci a lieu avant la confrontation entre Rollins et Priest. Drew McIntyre a d’ores et déjà prévenu qu’il utiliserait le contrat présent dans la mallette le soir même pour succéder à Damian Priest.

This has been the best MITB match ever since live crowds returned. No one can tell me otherwise pic.twitter.com/byNkMMzgs7 — 𝑨𝒍𝒎𝒊𝒈𝒉𝒕𝒚 𝑺𝒁𝑵 🥇 (@KingofIWC) July 2, 2024

La carte complète de ‘Money in the Bank’

Cody Rhodes, Randy Orton & Kevin Owens vs. The Bloodline



World Heavyweight Championship Match

Damian Priest vs. Seth Rollins

Si Priest gagne, Rollins ne pourra plus obtenir de chance pour le titre ; si Rollins gagne, Priest devra quitter Judgment Day



Men’s MITB Ladder Match

Jey Uso vs. Carmelo Hayes vs. Andrade vs. Chad Gable vs. LA Knight vs. Drew McIntyre



Women’s MITB Ladder Match

Iyo Sky vs. Chelsea Green vs. Lyra Valkyria vs. Tiffany Stratton vs. Naomi vs. Zoey Stark



WWE Intercontinental Championship Match

Sami Zayn vs. Bron Breakker

