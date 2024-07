Zidane à Paris, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Qui sera le dernier relayeur de la flamme et allumera la vasque olympique ce vendredi soir ? Le secret est bien gardé par le comité d'organisation. Mais pour Michel Platini, ce privilège doit revenir au sportif français le plus connu dans le monde. Et qui de mieux que Zinédine Zidane pour illuminer la capitale française après la cérémonie d'ouverture ?

A quoi va ressembler la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris ce vendredi ? Seule une poignée de personnes a été mise dans la confidence et a connaissance des détails. Les mystères sont nombreux, notamment en ce qui concerne l’identité du dernier porteur de la flamme olympique. Plusieurs noms sont évoqués, notamment ceux de Marie-José Pérec et de Zinédine Zidane.

Zidane le grand favori ?

Ancien membre de l’équipe de France de football, Michel Platini avait reçu le privilège d’allumer la vasque olympique aux JO d’hiver d’Albertville en 1992. Et selon lui, cet honneur doit revenir au sportif tricolore le plus populaire dans le monde. Pour Platini, Zinédine Zidane fait consensus.

Platini a fait son choix

« Celui qui allumera la flamme à Paris doit être le Français le plus connu au monde. En 1992, Jean-Claude Killy avait pensé à moi parce que j’étais le Français le plus connu dans le monde. Zidane est très connu dans le monde, ce serait très bien. Je désignerais Zidane » a confié l’ancien président de l’UEFA lors d’un entretien accordé au Midi-Libre. Réponse ce vendredi soir.