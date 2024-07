Le vestiaire du RC Lens vise son sac après le départ d’Haise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens va débuter la saison avec un nouvel entraîneur. Passé par le Stade de Reims, Will Still a pris la succession de Franck Haise, parti à Nice cet été. Avec lui, les cartes sont redistribuées et certains attaquants veulent profiter de la préparation pour marquer des points. C'est le cas de Wesley Saïd, qui s'est exprimé sur ce changement d'entraîneur.

Révolution au RC Lens. Cet été, les changements ont été multiples au sein du club sang et or. Directeur général, Arnaud Pouille a laissé sa place à Pierre Dréossi. Par la suite, Franck Haise a mis fin à son cycle lensois et a accepté l’offre d’INEOS. Il a depuis été remplacé par Will Still, qui veut profiter des matches de préparation pour tirer des enseignements. Surtout, le coach belgo-anglais voudrait que ses joueurs mettent de l’intensité durant les entraînements. Une manière de diriger qui tranche radicalement avec celle de Haise comme l’a confié Wesley Saïd.

Plus d'intensité avec Still ?

« Il y a pas mal d’informations à engranger avec le nouveau coach. Le principal, c’est de fixer d’un côté et d’aller toucher l’autre rapidement. Tout est basé sur l’intensité de ce que l’on fait, au niveau de la circulation de balle, du pressing, du duel. La saison dernière avec Franck Haise, on était un peu plus modéré. Là, c’est une intensité continue durant tout le match. On essaye d’étouffer l’adversaire au maximum. On travaille encore plus physiquement » a déclaré l’attaquant.

Saïd veut gagner sa place

Mais le joueur voit avec l’arrivée de Still sur le banc une opportunité de convaincre et d’aller chercher une place de titulaire. « Déjà, quand il y a un nouveau coach, les cartes sont redistribuées et tout le monde a envie de bien faire. Il y a plein de joueurs qui ont su se révéler pendant la préparation et qui avaient peut-être perdu un peu de confiance la saison dernière. C’est bien pour le groupe et le collectif. On essaye de se donner au maximum, puis le coach fera ses choix » a confié SaÏd dans des propos rapportés par Le 11.