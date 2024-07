Mercato : PSG, Real Madrid… Un transfert «fantastique» est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une bataille à trois a eu lieu pour Leny Yoro cet été. Le jeune défenseur du LOSC avait reçu des approches du PSG, du Real Madrid et de Manchester United. Et c'est bien le dernier cité qui est parvenu à rafler la mise dans ce dossier. Spécialiste du mercato, Fabrizio Romano a livré les coulisses de cette opération surprenante.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG avait trouvé le profil parfait pour renforcer sa défense centrale en la personne de Leny Yoro, qui sort d’une saison solide au LOSC. Mais dans ce dossier, le club parisien n’a jamais semblé avoir la main. En réalité, le jeune joueur aurait toujours donné sa priorité au Real Madrid. Malgré tout, Manchester United a été le plus offrant et est parvenu à rafler la mise. Pour Caught Offside, le journaliste Fabrizio Romano est revenu sur cette opération Yoro.

Mercato : Un crack recale le PSG, la raison est hallucinante https://t.co/jOI2Bf1rcc pic.twitter.com/g0BlOvjeDh — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Yoro avait une préférence

«Yoro voulait réaliser son rêve d'aller au Real Madrid, mais au final, ils ne voulaient pas payer le même montant que Manchester United. Donc leur stratégie d'attaquer du côté du club avant et ensuite d'essayer de convaincre le joueur était la stratégie gagnante, alors que le Real Madrid était convaincu que Leny Yoro les attendait probablement aussi jusqu'à l'année prochaine, lorsque son contrat devait expirer» a confié le journaliste.

Romano salue le gros coup de Manchester United

Une issue inimaginable il y a encore quelques semaines. « Honnêtement, oui (c'était surprenant). Pas dans les derniers jours, car depuis ce mardi, Manchester United a pu se mettre d'accord sur le montant avec Lille. J'ai compris qu'ils entraient vraiment fort dans la course et avaient de bonnes chances de concrétiser leur projet. C'était vraiment surprenant. Et félicitations à Manchester United, car entrer dans la course de cette manière et pouvoir conclure l'affaire en presque dix jours a été vraiment, vraiment fantastique » a lâché Romano.