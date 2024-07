PSG - Real Madrid : Les vérités de Yoro après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Considéré comme une des priorités du PSG cet été, Leny Yoro avait une préférence pour le Real Madrid, mais c’est finalement à Manchester United qu’il va poursuivre sa carrière. Les Red Devils ont officialisé ce jeudi soir l’arrivée du défenseur âgé de 18 ans en provenance du LOSC, qui a livré ses premiers mots en tant que Mancunien.

Comme indiqué par Le 10 Sport, le PSG avait érigé au rang de priorité le recrutement de Leny Yoro lors de cette période de mercato. Après avoir échoué l’hiver dernier, le club de la capitale avait prévu de revenir à la charge cet été. Mais plutôt que de rejoindre le PSG, le défenseur du LOSC a longtemps donné sa priorité au Real Madrid, avant que Manchester United ne débarque dans ce dossier et rafle finalement la mise.

Manchester United officialise le transfert de Yoro

Les Red Devils ont officialisé ce jeudi l’arrivée de Leny Yoro, dans le cadre d’un transfert estimé à 63M€. Le défenseur âgé de 18 ans s’est engagé jusqu’en juin 2029 à Manchester United, avec une année supplémentaire en option. « Manchester United a le plaisir de confirmer que Leny Yoro a rejoint le club, sous réserve d'enregistrement. Le défenseur français a signé un contrat jusqu'en juin 2029, avec une option de prolongation d'un an », a indiqué le club anglais via un communiqué, dans lequel Leny Yoro a livré ses premiers mots : « Signer pour un club de la stature et de l'ambition de Manchester United si tôt dans ma carrière est un honneur incroyable. »

« Ils ont établi un plan clair sur la façon dont je peux me développer à Manchester »

« Dès mes premières conversations avec le club, ils ont établi un plan clair sur la façon dont je peux me développer à Manchester dans le cadre de ce projet passionnant, et ont montré beaucoup d'attention pour moi et ma famille. Je connais l'histoire des jeunes joueurs à Manchester United et je pense que c'est l'endroit idéal pour réaliser mon potentiel et mes ambitions, avec mes nouveaux coéquipiers. J'ai hâte de commencer », a ajouté Leny Yoro.