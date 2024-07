Mercato : Le RC Lens a bouclé un transfert

Alexis Brunet

Avec le départ de Franck Haise et l’arrivée de Will Still, le RC Lens a entamé un nouveau cycle. Beaucoup de départs sont à prévoir lors du mercato, mais il y aura tout de même certaines arrivées. D’ailleurs, le club artésien aurait bouclé le recrutement du défenseur français Malang Sarr, qui devrait s’engager pour deux saisons.

Après une saison 2022-2023 étincelante, ponctuée par une deuxième place en Ligue 1 et donc une participation à la Ligue des champions, le RC Lens a baissé le pied l’année dernière. Le club artésien a terminé le championnat à la septième place.

Transferts : Le RC Lens vend la mèche pour un coup à 15M€ ! https://t.co/qqGKeh66bk pic.twitter.com/UWTaBgtv9Q — le10sport (@le10sport) July 21, 2024

Will Still a succédé à Franck Haise

Des résultats moins flamboyants qui ont précipité le départ de Franck Haise. Le technicien français a décidé de changer d’air et de rejoindre l’OGC Nice. Pour le remplacer, les dirigeants lensois ont choisi de miser sur Will Still, qui était libre après son passage remarqué au Stade de Reims.

Malang Sarr arrive à Lens

Pour le début de son aventure à Lens, Will Still devra malheureusement faire avec le départ possible de plusieurs cadres, dont Kevin Danso et Elye Wahi. Mais l’entraîneur anglais peut tout de même compter sur sa direction pour lui offrir certains renforts. D’après les informations de Foot Mercato, le club artésien aurait d’ailleurs bouclé le recrutement de Malang Sarr. Le défenseur devrait s’engager pour les deux prochaines saisons, en provenance de Chelsea.