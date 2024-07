Mercato : Le RC Lens prépare un transfert en Ligue 1 !

La rédaction

Le RC Lens entame un sacré virage. Après avoir vu Franck Haise plier bagage à l’issue de la saison dernière, suivi par plusieurs membres importants de la direction, les Sang et Or ont décidé de nommer Will Still sur leur banc de touche. Côté mercato, l’ancien entraîneur du Stade de Reims aurait fait une demande à ses dirigeants : recruter Marshall Munetsi, qu’il a connu durant son expérience rémoise.

Après avoir connu un coup de tonnerre en voyant Franck Haise quitter son poste le 6 juin dernier, le RC Lens se prépare à démarrer un nouveau cycle, incarné par Will Still. Le coach de 31 ans a déjà eu l’occasion de voir son effectif à l’œuvre à l’occasion de trois matchs amicaux, tous remportés. Mais le natif de Braine-l’Alleud souhaiterait voir débarquer un nouvel élément qu’il connaît bien : Marshall Munetsi.

Une opération compliquée

D’après les informations du Parisien, Will Still aurait demandé à sa direction d’enrôler Marshall Munetsi. Mais le média explique que l’opération pourrait s’avérer difficile, en raison de plusieurs facteurs. En quittant le Stade de Reims à deux journées de la fin du championnat, Will Still n’a pas conservé les relations les plus chaleureuses avec son ancienne écurie. De plus, les Rémois pourraient demander un tarif conséquent, puisque le milieu de terrain fait partie des cadres de l’effectif. Transfermarkt l'évalue à 10M€.

Grosse saison pour Marshall Munetsi

Arrivé au Stade de Reims en 2019, Marshall Munetsi sort d’une très belle saison avec les Rémois. Le joueur de 28 ans a notamment eu l’occasion de disputer 27 matchs de Ligue 1 au cours du dernier exercice. Malgré un profil assez défensif, puisqu’il est également capable d’évoluer en tant que milieu défensif ou même défenseur central, le Zimbabwéen est parvenu à inscrire 4 buts et à distribuer 4 passes décisives en championnat l’an passé.