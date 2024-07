Vente OM : L’Arabie Saoudite a déjà lâché un gros chèque à Marseille ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato réalisé par l'OM trahirait la réelle volonté de Frank McCourt. En réalité, le propriétaire américain voudrait prendre ses distances avec le club marseillais. Alors pour réaliser ce recrutement, la formation aurait eu besoin d'un petit coup de main venu de l'étranger, notamment d'Arabie Saoudite selon les informations de Thibaud Vézirian.

« L'OM n'est pas à vendre ». Questionné en mai dernier sur son avenir à l’OM, Frank McCourt a été clair. Son futur s’écrit à Marseille et le mercato illustre le nouvel engagement du dirigeant américain. Mais de son côté, le journaliste Thibaud Vézirian explique l’activité de l’OM durant ce recrutement par un apport étranger.

Coup de tonnerre, un joueur de l'OM fait capoter son transfert ! https://t.co/26sh0koLZe pic.twitter.com/DIUwF5SO1U — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Vézirian ne croit pas McCourt

« Il faut encore cinq joueurs et la moyenne des achats sont à 15-20 millions d’euros, l’OM doit encore mettre 100 millions d’euros dans le mercato. Je ne suis pas en croisade, mais depuis que Pablo Longoria est là le club perd 30 à 40 millions d’euros par an. On se moque de vous, donc il y a des apports extérieurs » a déclaré le journaliste.

Il lance un message aux dirigeants

Selon lui, les dirigeants de l’OM se moquent ouvertement des supporters dans ce dossier de la vente. « Il y a des gens qui sont impatients, des gens qui en ont marre, des gens qui en ont marre qu’on leur mente au nez et à la figure, et plein de gens qui veulent assister au feu d’artifice » a-t-il confié lors d’un live diffusé sur Twitch.