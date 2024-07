Vente OM : La presse italienne balance sur McCourt

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'incroyable mercato effectué par l'OM fait réagir les médias italiens. La Gazzetta dello Sport, l'un des quotidiens sportifs historiques du pays, a publié un long papier sur le recrutement marseillais et sur la patte Roberto De Zerbi. L'occasion également d'en savoir plus sur l'avenir de Frank McCourt, annoncé sur le départ par certains journalistes en France.

Un véritable paradoxe. Huitième et non-qualifié pour l’Europe la saison prochaine, l’OM est redevenu attractif, notamment grâce à la présence de Roberto de Zerbi sur le banc. Nombreux sont les joueurs qui ont été convaincus par son discours et qui ont décidé de rejoindre ses rangs. Ils sont pour l’instant au nombre de quatre, mais ce chiffre devrait encore évoluer : Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood et Pierre-Emile Höjbjerg.

McCourt a tranché

Ce lundi, la Gazzetta dello Sport s’est attardée sur ce recrutement marseillais et notamment sur le propriétaire du club, Frank McCourt, qui semble avoir remis la main à la poche pour lancer une nouvelle phase de son projet. D’ailleurs, le responsable américain serait pleinement concentré sur l’OM, malgré les rumeurs de départ.

Il voudrait racheter Tik Tok

Comme indiqué par le quotidien sportif, McCourt n’a pas l’intention de vendre le club à des investisseurs saoudiens, ou à d’autres éventuels candidats. A côté, l’Américain poursuit ses affaires. Il pourrait bien faire parler de lui dans les prochaines semaines puisqu’il envisagerait de racheter le réseau social Tik Tok, très populaire chez les jeunes.