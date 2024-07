Vente OM : Oubliez l’Arabie saoudite, McCourt a un projet colossal !

Axel Cornic

La vente de l’Olympique de Marseille est un vieux serpent de mer, alimenté surtout pas certaines sources en particulier. Et l’identité du repreneur qui fait fantasmer les supporters est souvent la même puisqu’on parle de l’Arabie Saoudite, qui pourrait donc venir concurrencer le Qatar en Ligue 1. Mais Frank McCourt semble avoir d’autres projets en tête...

Voilà près de quatre ans qu’on nous parle d’une possible vente de l’OM à un fonds d’investissement saoudien, mais pour le moment on n’a pas vu l’ombre d’un acheteur. D’ailleurs, certains commencent même à tourner en dérision ce dossier interminable, devenu un véritable feuilleton.

Le projet d’une vente s’enlise

Les soutiens de ce projet semblent avoir baissé pavillon les uns après les autres, mais il y en a un qui résiste encore est toujours et il s’agit évidemment de Thibaud Vézirian. L'ancien journaliste de CNews et de LCI continue de parler d’un processus de rachat vraisemblablement en marche et qui pourrait même sauver la Ligue 1. « Tu fais de Marseille le club hyper fort qu’il doit être depuis des années et des années, tu retrouveras un PSG-OM très fort chaque année et très vite la Ligue 1 va monter comme une fusée » a récemment expliqué le journaliste sur sa chaîne Twitch.

McCourt veut garder l’OM... et acheter Tik Tok !

Mais ses informations sont très peu reprises et à l’étranger, on annonce même qu’une vente ne serait absolument pas au programme actuellement. C’est le cas de La Gazzetta dello Sport, qui assure que Frank McCourt n’a pas vraiment le besoin ni l’intention de vendre l’OM dans un avenir proche. Il réfléchirait plutôt à d’autres projets extrêmement ambitieux, puisque le milliardaire américain voudrait acheter rien de moins que Tik Tok, une application mobile créé par l’entreprise chinois ByteDance et qui fait fureur depuis quelques temps chez les jeunes et les moins jeunes.