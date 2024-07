Vente OM : L’Arabie Saoudite va sauver la Ligue 1 avec le PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La catastrophe a été évitée. Après des mois de négociations intenses, la LFP est parvenue à trouver un accord à 500M€ avec DAZN et beIN SPORTS. Mais pour le controversé journaliste Thibaud Vézirian, seule une vente de l'OM pourrait permettre au football français de changer de dimension et d'arriver des investisseurs.

Vincent Labrune peut souffler. Dimanche dernier, le patron de la Ligue de football professionnel a annoncé un accord en ce qui concerne les droits TV sur la période 2024-2029. Un deal qui devrait permettre à la LFP de récupérer près de 500M€. Un ouf de soulagement pour l’ensemble des clubs de Ligue 1. Mais pour le journaliste Thibaud Vézirian, ce n’est qu’une simple étape. Le redressement du football français passera selon lui par une vente de l’OM. Selon ses informations, le club marseillais pourrait bien passer sous pavillon saoudien très prochainement.

La vente de l'OM est toujours espérée

« Pour sauver le foot français, tu accélères l’officialisation de la vente de l’OM qui est sur les rails, puisque le processus est lancé avec l’augmentation de capital et le nouveau pacte d’actionnaires » a déclaré Vézirian, de plus en plus critiqué et de plus en plus contesté puisque ce feuilleton dure depuis près de quatre ans.

Une rivalité sous haute tension avec le PSG ?

Mais malgré les nombreux démentis de Frank McCourt et les critiques, Vézirian campe sur ses positions et estime que la Ligue 1 pourrait revenir au premier plan en cas de véritable concurrence entre le PSG du Qatar et l’OM version saoudienne. « Tu fais de Marseille le club hyper fort qu’il doit être depuis des années et des années, tu retrouveras un PSG-OM très fort chaque année et très vite la Ligue 1 va monter comme une fusée. Ensuite cela aidera d’autres clubs à ne pas couler, tu pourras renégocier les droits TV, c’est pour cela que la clause de sortie dans 2-3 ans est hyper importante » a lâché Vézirian sur Twitch et dans des propos rapportés par Foot 01.