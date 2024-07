Mbappé - PSG : Neymar, Messi… Il pousse un gros coup de gueule

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers mois, Kylian Mbappé n'a pas été épargné par les observateurs. Nouveau visage de l'After Foot sur RMC, Walid Acherchour a été l'un de ses détracteurs, notamment à la fin de son parcours au PSG. Au cours d'un entretien accordé à Kombini, le chroniqueur a justifié sa position et déploré un manque d'objectivité.

Décevant sous le maillot du PSG et de l’équipe de France durant cette année 2024, Kylian Mbappé a subi les foudres de Walid Acherchour. Sur RMC, le chroniqueur n’a pas lâché ses mots ces dernières semaines. Au point d’en rajouter un petit peu ? Il dit la vérité.

Il attaque Mbappé et dit tout

« Parfois, quand je trouve les gens très très durs ou très très positifs sur quelqu’un, ça m’énerve. Par exemple, j’ai souvent critiqué Mbappé car je trouvais que, dans les médias, on était trop trop gentil avec lui et on lui excusait énormément de choses, donc moi j’étais un peu le contrepoids » a confié Acherchour lors d’un entretien accordé à Kombini.

« Quand je voyais comment on traitait les étrangers... »

Surtout, Acherchour évoque une différence de traitement avec Neymar ou Lionel Messi. « Ça m’énervait par rapport à la réalité quand je voyais comment on traitait les étrangers, Messi, Neymar, qui ont eu leur part de responsabilité, mais on essayait de trouver des subterfuges quand Mbappé n’était pas bon, donc je me suis engouffré là-dedans » a-t-il lâché.