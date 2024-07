Transferts : Désiré Doué au PSG, très joli coup en vue ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Encore assez calme dans ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a lancé son offensive pour Désiré Doué, dont l’avenir semble lié à celui de Xavi Simons, qui appartient au club de la capitale. Selon vous, faut-il miser sur la pépite du Stade Rennais ou faire le forcing pour convaincre l’international néerlandais de retrouver le Parc des Princes ? C’est notre sondage du jour.

Depuis le recrutement du portier russe Matvey Safonov il y a un mois, le PSG est resté bien calme dans ce mercato estival, et ce malgré la fin de l’Euro qui n’a pas donné un coup d’accélérateur aux dossiers activés par la formation parisienne. Il y a pourtant plusieurs chantiers en cours, et à chaque poste, avec notamment la difficile succession de Kylian Mbappé à régler. Un autre dossier épineux doit aussi être géré et concerne l’avenir de Xavi Simons.

Mercato - PSG : Un accord est annoncé pour ce transfert, son clan sort du silence https://t.co/fZFUJigipo pic.twitter.com/IK1cmX2UGv — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

La décision de Xavi Simons relance tout

Si le PSG comptait sur lui pour l’avenir, Xavi Simons souhaite de son côté prendre le large, un an après avoir décidé de faire retour. Prêté dans la foulée en prêt l'été dernier du côté de Leipzig, l’international néerlandais a informé les dirigeants parisiens de sa volonté de prendre le large, incitant le PSG à activer son plan B en la personne de Désiré Doué comme vous l’a révélé le10sport.com.

Cap sur Désiré Doué

Et il n’y a pas qu’à Paris que les deux dossiers sont liés. Du côté du Bayern Munich, on souhaite également mettre la main sur Xavi Simons ou Désiré Doué. Les discussions sont en cours entre les deux clubs concernant le Néerlandais, tandis qu’une première offre de 35M€ a été dégainée pour le Rennais dans le même temps par le géant bavarois. De quoi pousser le PSG à rapidement répondre avec une proposition de 40M€ + 10M€ de bonus. Les Bretons en attendent 60M€. Dans la capitale, la piste menant à Désiré Doué fait en tout cas saliver de nombreux supporters qui n’hésitent pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux. Actuellement avec l’équipe de France olympique dirigée par Thierry Henry, le milieu offensif de 19 ans est promis à un bel avenir et remplit les critères fixés l’année dernière par la direction, désireuse de miser sur de jeunes éléments, si possible français, capables de s’intégrer dans le collectif. L’issue pourrait rapidement tomber alors que Désiré Doué voudrait être fixé sur son avenir avant le début des JO de Paris 2024 comme indiqué par le10sport.com. La France débute la compétition mercredi soir en affrontant les États-Unis.

Alors selon vous, le PSG doit-il faire le forcing pour recruter Désiré Doué ? À vos votes !