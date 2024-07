Après l’OM, le PSG va boucler un transfert polémique ?

Arnaud De Kanel

Vendredi, l’OM a présenté sa nouvelle recrue Mason Greenwood. Le transfert de l’attaquant anglais fait polémique en raison du lourd passé judiciaire de ce dernier. Et quelques temps après son rival, le PSG pourrait également décider de boucler un transfert qui fait parler avec Julian Alvarez, en pleine polémique depuis les chants racistes des Argentins après leur victoire en Copa America.

A la recherche d’un nouvel homme fort pour guider son attaque, l’OM a jeté son dévolu sur Mason Greenwood. La venue de l’attaquant anglais en Provence divise énormément pour les raisons que l’on connait. « Je comprends que son arrivée suscite des questions et des interrogations. Je respecte les opinions de chacun mais je ne veux pas rentrer dans la polémique. C'est le passé, une situation complexe et ancienne. Mason s'est exprimé là-dessus. Moi j'ai échangé avec toutes les parties autour du dossier, j'ai une implication personnelle dans ce dossier. Le club a une approche très professionnelle et minutieuse. Je suis espagnol et je sais qu'il a été exemplaire à Getafe et dans la ville de Madrid. C'est le moment de parler de l'avenir, on parle de l’avenir », s’est alors expliqué Pablo Longoria. Et cette fois-ci, c’est le PSG qui pourrai boucler un transfert polémique.

Mercato - OM : C’est terminé pour ce transfert à 30M€ https://t.co/q7KrPlREAP pic.twitter.com/6rOCmzFQax — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Alvarez impliqué dans les chants racistes des Argentins

Le club de la capitale veut en effet recruter un attaquant pour pallier au départ de Kylian Mbappé. Le nom de Julian Alvarez revient avec insistance mais l’attaquant argentin est dans la tourmente. En effet, c’est lui qu’on aperçoit aux côtés d’Enzo Fernandez reprenant le chant à caractère raciste lancé par le joueur de Chelsea. Depuis que le scandale a éclaté, certains supporters s’opposent donc à la venue du protégé de Pep Guardiola.

City veut le garder

Mais que les Parisiens se rassurent, Julian Alvarez s’éloigne de plus en plus du PSG. « Manchester City considère Julian Alvarez comme un joueur clé pour eux, donc il faudrait une proposition importante ou il n'y a aucune chance pour tous les clubs intéressés. Il n'y a pas de possibilité de prêt, j'ai aussi vu ce genre d'informations. Les discussions entre le camp de Julian et City se poursuivront dans les prochains jours pour discuter des étapes à venir », a récemment confié Fabrizio Romano pour Caught Offside.