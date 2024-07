La demande XXL de l’OM sur le mercato

Arnaud De Kanel

L’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM a condamné l’avenir de plusieurs joueurs. En défense, Jonathan Clauss, Chancel Mbemba ou encore Samuel Gigot ne sont plus indispensables, à la différence de Bamo Meïté. L’Ivoirien a d’ailleurs fait l’objet d’une offre du Stade Rennais mais le club phocéen l’a repoussé, réclamant pas moins de 30M€ pour l’ancien lorientais.

L’été dernier, l’OM cédait Isaak Touré en échange de Bamo Meïté. Un mouvement qui en avait surpris plus d’un à l’époque mais qui reflète finalement une certaine cohérence pour le club phocéen, grand gagnant de cette opération. Le défenseur ivoirien montait en grade avant de se blesser à la cheville. Un pépin qui l’avait stoppé dans son élan mais qui n’inquiète pas plus que ça l’OM. En effet, le club phocéen, à commencer par Roberto De Zerbi, compte sur son joueur, en atteste le prix fixé pour s’en séparer.

L'OM réclame 30M€ !

Malgré un temps de jeu limité cette saison et une forte concurrence à son poste, Bamo Meïté a convaincu. D'après L'Équipe, le Stade Rennais a montré de l'intérêt pour Meïté, grâce aux démarches de leur nouveau directeur sportif, Frederic Massara, qui a de bonnes relations avec Medhi Benatia. Cependant, les Bretons ont vite réalisé que l’OM ne serait pas facile à convaincre. En effet, le club phocéen a clairement indiqué qu’aucune offre en dessous de 30M€ ne serait envisagée pour le joueur, désormais lié à Marseille jusqu’en juin 2028.

Un rôle plus important pour Meïté ?

Arrivé dans un rôle de remplaçant l'été dernier, Bamo Meïté pourrait être l'un des grands gagnants de la nomination de Roberto De Zerbi. Capable d'évoluer à droite, l'Ivoirien offre une véritable option à l'entraineur italien. Face à Nimes en préparation dimanche, Meïté a débuté. A droite lorsque l'OM court après le ballon, puis au centre avec Leonardo Balerdi et Lilian Brassier quand les Phocéens ont la balle. Peu de joueurs peuvent remplir ce rôle hybride et Meïté lui, sait le faire. Un avantage très important qui pourrait lui permettre de devenir titulaire, d'autant plus que Jonathan Clauss est à vendre.