Mercato : L’aveu de Benzema sur le feuilleton Mbappé !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a enfin mis la main sur le joueur derrière lequel son président Florentino Pérez courrait depuis plus de dix ans. Karim Benzema a suivi l’intégralité de ce feuilleton sans pour autant le voir arriver au Real Madrid lorsqu’il y évoluait. Pour Benzema, tout était écrit.

Karim Benzema n’aura finalement pas joué aux côtés de Kylian Mbappé au Real Madrid comme ce fut le cas pendant un an et demi en équipe de France (de l’été 2021 à l’automne 2022). Et pourtant, ce n’était pas les occasions qui manquaient. À commencer par l’été 2017. Le Real Madrid avait déroulé le tapis rouge à Mbappé qui avait alors préféré poursuivre sa progression en France en quittant l’AS Monaco pour le PSG.

Un ancien du PSG signe avec Mbappé et s'enflamme https://t.co/hKugZq0u9G pic.twitter.com/HNsXVN6UeY — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Mbappé a toujours esquivé le Real Madrid et Benzema

En 2021, après un Euro difficile pour Kylian Mbappé et un tir au but raté en 1/8ème de finale contre la Suisse, le désormais capitaine de l’équipe de France souhaitait bénéficié d’un bon de sortie que le PSG ne lui avait pas donné. Et un an plus tard, c’est le joueur qui acceptait de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain alors que le Real Madrid l’attendait une fois encore. Benzema a laissé son numéro 9 vacant avec son départ pour Al-Ittihad à l’été 2023. Et à l’intersaison, Kylian Mbappé est devenu un joueur du Real Madrid.

«Tôt ou tard, il jouera pour le Real Madrid»

Pas de quoi faire nourrir des regrets à Karim Benzema. Aux yeux du Ballon d’or 2022, le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé était connu de tous. « Tôt ou tard, il jouera pour le Real Madrid. C'est ce que j'ai toujours pensé et c'est ce qui s'est passé. C'est un grand joueur ». a confié le KB9 en interview pour Marca.