Real Madrid : Cette sortie de Benzema ne va pas plaire à Mbappé

Amadou Diawara

Demi-finaliste de la Ligue des Champions et de l'Euro 2024, Kylian Mbappé devrait être bien classé au Ballon d'Or, mais il n'est pas du tout favori pour remporter le Graal. En effet, Vinicius Jr et Jude Bellingham ont plus de chances d'être sacrés cette année. Interrogé, Karim Benzema a voté en faveur de l'attaquant brésilien du Real Madrid.

Kylian Mbappé ne l'a jamais caché, il veut tout gagner. Alors qu'il a déjà remporté la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, la Coupe du Monde et la Ligue des Nations, l'attaquant de 25 ans espère pouvoir soulever la Ligue des Champions, l'Euro et le Ballon d'Or d'ici la fin de sa carrière.

Benzema choisit Vinicius Jr pour le Ballon d'Or

Kylian Mbappé aurait pu remporter les trois trophées qui lui manquaient en 2023-2024. En effet, avec un sacre en Ligue des Champions avec le PSG et une victoire finale à l'Euro 2024 avec les Bleus, la nouvelle recrue du Real Madrid aurait été le grand favori pour le Ballon d'Or. Toutefois, Kylian Mbappé a été sorti dans le dernier carré des deux compétitions. Ainsi, le numéro 9 merengue est en ballotage défavorable. Au contraire, Jude Bellingham - vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de l'Euro 2024 - postule pour remporter le Graal. Mais à en croire Karim Benzema, c'est Vinicius Jr - sacré en Ligue des Champions avec le Real Madrid et quart de finaliste de la Copa America avec le Brésil - qui mérite le plus le Ballon d'Or cette année.

«Je vais dire Vini parce qu'il le mérite»

« Le Ballon d'Or ? Je vais dire Vini parce qu'il le mérite pour sa saison et pas seulement pour ce qu'il a fait cette année. Lors de la précédente, il était aussi au-dessus avec son football et ce qu'il fait avec le ballon. C'est un garçon, un footballeur complet. Il peut gagner un match seul, bien sûr avec l'aide de ses coéquipiers, mais il est très bon quand le Real Madrid a besoin de lui et c'est pour cela que je pense qu'il le mérite. Il est toujours là et apparaît. Pour tout cela, mon favori est Vini » , a estimé Karim Benzema lors d'un entretien accordé à Marca.