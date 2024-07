Mercato : L’OM prépare son transfert, un joueur de De Zerbi refuse !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille semble être prêt à faire table rase d’une bonne partie de son mercato estival de 2023 et songerait à se séparer d’Ismaïla Sarr à présent. L’attaquant sénégalais de 26 ans ne l’entendrait pas de cette oreille et ce, quand bien même Crystal Palace serait sur le le point d’envoyer une délégation à Marseille pour boucler son transfert .

À l’OM, il semble que l’exode des recrues de l’été 2023 se poursuive. Après Pierre-Emerick Aubameyang la semaine dernière et Iliman Ndiaye plus tôt au cours du mercato, il se pourrait que ce soit au tour d’Ismaïla Sarr de prendre la porte. En effet, The Sun a fait part d’un intérêt XXL de Crystal Palace pour l’ancien joueur de Watford.

Crystal Palace va se déplacer à Marseille pour le transfert d’Ismaïla Sarr

Le tabloïd britannique explique qu’une délégation de Crystal Palace aurait pris la décision de se rendre en France dans l’optique de discuter avec les dirigeants de l’OM au sujet d’un transfert d’Ismaïla Sarr. Et cette opération serait validée par l’intégralité du club londonien, à commencer par le directeur sportif Dougie Freedman qui superviserait Sarr depuis six longues années. L’entraîneur Oliver Glasner serait très intéressé par le profil athlétique et de percussion de l’international sénégalais de 26 ans.

L’OM veut le vendre, Sarr compte résister !

Toutefois, Ismaïla Sarr ne cultiverait pas le désir d’imiter Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye en signant un contrat ailleurs. The Sun affirme que la recrue estivale de 2023 aurait à coeur de faire son trou à l’OM. Et ce, sachant pertinemment que le président Pablo Longoria ainsi que le comité de direction de l’Olympique de Marseille souhaiteraient vendre le Sénégalais. L’objectif de Sarr serait de tous leur faire changer d’avis et de poursuivre son aventure dans la cité phocéenne, son contrat courant jusqu’en juin 2028. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour la suite ou fin du feuilleton Sarr...