Mercato - OM : Un club anglais débarque à Marseille pour un transfert ?

Après Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr pourrait lui aussi ne faire qu’une seule et unique pige à l’OM. Et pour cause, Crystal Palace lorgnerait l’attaquant sénégalais depuis plusieurs années. Une visite d’une délégation du club londonien à Marseille serait programmée pour ce transfert si l’on en croit la presse anglaise.

Pendant le mercato estival de 2023, l’Olympique de Marseille s’est montré particulièrement actif sur le mercato sous l’impulsion de Pablo Longoria. Le président de l’OM avait notamment recruté trois joueurs qui évoluaient dans le football anglais en les personnes de Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea), Iliman Ndiaye (Sheffield United) et Ismaïla Sarr (Watford). Les deux premiers cités se sont déjà envolés vers d’autres challenges seulement un an après, vers Al-Qadsiah en Arabie saoudite pour Aubameyang et Everton pour Ndiaye.

Ismaïla Sarr, le prochain sur la liste des départs ?

Ismaïla Sarr (26 ans) pourrait suivre l’exemple de Pierre-Emerick Aubameyang ainsi qu’Iliman Ndiaye. Et plus précisément le chemin de Ndiaye. Car en effet, le Sénégalais a rejoint la Premier League. Ce qui serait en passe d’arriver à Sarr. The Sun affirme ce dimanche que l’ancien joueur de Watford figurerait dans les petits papiers de Crystal Palace. Après avoir perdu Michael Olise qui a signé au Bayern Munich au début du mois de juillet, le club londonien serait prêt à faire tapis sur Ismaïla Sarr.

Crystal Palace va débarquer en France pour le dossier Ismaïla Sarr !

D’ailleurs, The Sun confie en parallèle que l’attaquant de l’OM est une piste de longue date de Dougie Freeman. Le directeur sportif de Crystal Palace essaierait depuis six ans d’attirer l’international sénégalais au sein de l’effectif des Eagles. À la tête du groupe de Crystal Palace, Oliver Glasner aurait validé le dossier Sarr. Toutefois, il faudrait que les dirigeants de Crystal Palace et leurs homologues de l’OM trouvent un terrain d’entente au niveau des modalités de l’opération. Le feuilleton Ismaïla Sarr est donc lancé. The Sun assure qu’une délégation de Crystal Palace devrait se rendre en France dans l’optique de se rapprocher de trouver un accord total avec l’OM pour son attaquant.