Transferts - OM : Coup de théâtre à 20M€ pour la prochaine recrue !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria fait son mercato en Angleterre et semble être bien parti pour continuer de la sorte. En atteste l’arrivée imminente de Pierre-Emile Hojberg. Toutefois, le président de l’OM devra débourser un peu plus que le montant de 14M€ évoqué dans la presse et plus précisément par le journaliste Fabrizio Romano.

La liaison entre l’Angleterre et Marseille est bel et bien d’actualité. Dès l’été dernier, Pablo Longoria avait attiré trois joueurs du football anglais avec Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Et depuis l’ouverture de cette session estivale des transferts, le président de l’OM a remis ça avec Ismaël Koné, Mason Greenwood et dans les prochaines heures, semble-t-il, Pierre-Emile Hojberg.

Fake news à 14M€ pour l’arrivée de Pierre-Emile Hojberg ?

Le milieu de terrain de 28 ans va quitter Tottenham après y avoir passé quatre années. D’après les informations circulant dans la presse, l’OM aurait trouvé un accord avec la direction de Tottenham pour une opération comprise entre 13,5 et 14M€. Toutefois, le package négocié entre l’Olympique de Marseille et les Spurs serait un peu plus onéreux.

20M€ en tout pour le transfert d’Hojberg ?

À en croire The Athletic, Roberto De Zerbi serait bien sur le point d’accueillir Pierre-Emile Hojberg au sein de son effectif olympien. Toutefois, l’Olympique de Marseille serait tombé d’accord avec Tottenham pour un prêt d'une saison avec une option d’achat obligatoire qui s’élèverait à 20M€ et non 14M€ comme le journaliste Fabrizio Romano l’a confié sur son compte X ce dimanche.