Mercato - OM : Une offre est partie pour Alexis Sanchez !

Axel Cornic

Un an après son départ, qui avait d’ailleurs provoqué la colère des supporters, Alexis Sanchez pourrait revenir à l’Olympique de Marseille. Il semble être l’une des pistes chaudes pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, parti en Arabie Saoudite. Le Chilien a l’avantage de bien connaitre le club, mais surtout d’être gratuit, puisqu’il est libre depuis son départ de l’Inter le 30 juin dernier.

Si Faris Moumbagna semble être très apprécié par Roberto De Zerbi, au moins un autre attaquant de pointe devrait débarquer à l’OM en ce mercato estival. Et ça pourrait être un visage bien connu, puisque Pablo Longoria penserait à un retour d’Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez de retour ?

L’attaquant chilien est libre de tout contrat, puisque l’Inter a décidé de ne pas le prolonger après son come-back de l’été dernier. A 35 ans il souhaiterait vivre une dernière expérience en Europe avant d’entamer une fin de carrière en Amérique du Sud et l’OM de Roberto De Zerbi pourrait être un défi très intéressant.

L’Udinese a devancé l’OM

Mais les Marseillais ne sont pas seuls sur le coup ! D’après les informations de Tuttosport, l’Udinese souhaiterait également boucler le retour d’Alexis Sanchez et aurait d’ailleurs déjà formulé une offre concrète avec un contrat d’un an, plus une saison supplémentaire en option. Comme l’OM, le club frioulan n’est pas qualifié pour la moindre compétition européenne la saison prochaine.