Mercato - OM : Le départ de Greenwood déjà planifié ?

Cet été, l’OM a décidé de gâter Roberto De Zerbi. Le club phocéen a notamment offert au technicien italien Mason Greenwood, qui a été recruté pour environ 31M€. Mais l’attaquant anglais pourrait ne pas faire de vieux os dans le sud de la France. En effet, Manchester United disposerait d’une clause de rachat au cas où le joueur de 22 ans flambe à Marseille.

Encore une fois, l’OM est l’un des grands animateurs du mercato estival. Il faut dire que le club phocéen est en pleine reconstruction, avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a besoin d’un effectif taillé pour lui, et donc Pablo Longoria s’affaire pour lui trouver les joueurs qui sont adaptés à ses besoins.

L’OM a dépensé environ 31M€ pour Greenwood

L’OM a pour le moment mis la main sur trois joueurs lors de ce mercato. Au milieu de terrain, c’est Ismaël Koné qui est arrivé en provenance de Watford. Pour renforcer la défense centrale, Pablo Longoria a réussi à obtenir le prêt avec obligation d’achat de Lilian Brassier, qui sort d’une grande saison avec le Stade Brestois. Mais c’est surtout en attaque que le club phocéen a fait des folies. Marseille a offert environ 31M€ à Manchester United pour mettre la main sur Mason Greenwood. Ce dernier aura la lourde tâche de tenter de faire oublier Pierre-Emerick Aubameyang, qui a décidé de rejoindre l’Arabie saoudite après seulement une saison à l’OM.

Manchester United a une clause de rachat pour Greenwood

L’OM a donc tenté un pari avec le recrutement de Mason Greenwood. Mais si l’attaquant flambe à Marseille, cela pourrait profiter à Manchester United. En effet, selon les informations de The Telegraph, le club anglais aurait inséré une clause de réachat dans le contrat du joueur de 22 ans. De plus, si les Red Devils n’activent pas cette clause et que Greenwood est par la suite revendu, la formation de Premier League empochera 50% du montant de cette revente.