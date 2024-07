Un attaquant recale l’OM et le RC Lens, il jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un magnifique Euro, dans la foulée de sa seconde partie de saison également très réussie avec le FC Metz, Georges Mikautadze s'est retrouvé en tête des short-lists de plusieurs clubs à l'image de l'AS Monaco, du RC Lens ou encore de l'OM. Mais c'est finalement l'OL qui a raflé la mise pour environ 18M€. David Friio ne cache d'ailleurs pas sa joie.

Cet été, Georges Mikautadze faisait partie des joueurs les plus convoités du mercato. Il faut dire qu'après une seconde partie de saison très réussie avec le FC Metz, l'attaquant géorgien a confirmé à l'Euro où il a inscrit trois buts en quatre matches. Mais alors que l'AS Monaco, le RC Lens ou encore l'OM étaient très chauds, Mikautadze a finalement rejoint l'OL pour environ 18M€. Et David Friio, directeur sportif des Gones, ne cache pas sa satisfaction.

L'OL s'enflamme pour le transfert de Mikautadze

« Quand vous parlez d’inattendu, c’est un peu le but de travailler comme ça. On ne fait pas toujours exprès, mais le plus important était de savoir qui était le numéro un dans nos listes. Et c’était Georges. Alors, on a travaillé en sous-marin, on a été dans le relationnel, l’échange. Et après, le déclencheur, c’est le choix du joueur. Il fallait l’amener là. On lui a expliqué le projet, pourquoi on le voulait. C’était vraiment inattendu parce qu’il était annoncé ailleurs. Mais c’était notre mission. On a eu la conviction que Georges pouvait revenir. Il y a toujours des petits doutes car parfois on ne maîtrise pas tout. Mais quand on boucle bien les choses, avec un process dans l’ordre, une volonté commune, alors ça se fait. On est très heureux », affirme le dirigeant lyonnais dans les colonnes du Progrès.

Mikautadze réalise son rêve

De son côté, Georges Mikautadze ne cachait pas sa joie de rejoindre son club de cœur. « Je suis venu pour tout casser, j’avais un rêve, c’est de signer à l’OL ce rêve est accompli et maintenant il faut travailler. (…) J’avais très envie de venir mais oui si le coach ne comptait pas sur moi, peut-être que je ne serais pas là mais il voulait faire cette attaque Lacazette-Mikautadze donc il a donné son feu vert et je suis content, on va se retrouver et se mettre au travail », affirmait le natif de Lyon au micro d’OLtv.