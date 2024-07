Mercato : Un transfert en Ligue 1 bouclé grâce à Zidane !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien visage des Girondins de Bordeaux, Marouane Chamakh est revenu sur son parcours et notamment sur sa signature dans son club de cœur durant son adolescence. L'ancien international marocain, qui passe actuellement ses diplômes d'entraîneur avec la fédération marocaine de football, a évoqué le rôle décisif de Zinédine Zidane dans son transfert.

Retiré des terrains depuis plusieurs années, Marouane Chamakh ne s’est jamais éloigné de Bordeaux. A plusieurs reprises, l’ancien attaquant d’Arsenal a ouvert la porte à un retour chez les Girondins, malheureusement sur le point de disparaître. Entre Chamakh et le club français, l’histoire d’amour a débuté il y a plusieurs années. Arrivé durant son adolescence, l’ancien joueur vouait un véritable culte à Zinédine Zidane, légende bordelaise.

PSG : Transfert à 45M€, un accord est trouvé ! https://t.co/5sEif5Hgro pic.twitter.com/2YtlJaK1iN — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Zidane a permis à Bordeaux de boucler un joli coup

« Ce qui m’a poussé à choisir Bordeaux ? Déjà, parce que j’étais vraiment fan de ce club. J’étais supporter des Girondins de Bordeaux en étant jeune. Ce qui a déclenché un peu tout ça c’est que j’appréciais Zinedine Zidane comme joueur, même s’il ne jouait pas au même poste que moi. Il y avait quelque chose, je me suis identifié à lui donc forcément au club des Girondins de Bordeaux » a confié Chamakh sur la chaîne Youtube IlyassTalkwith.

« J’ai toujours cru en moi, toujours cru en ce club »

Un choix d’autant plus marquant que Chamakh avait été courtisé par de nombreuses équipes. « J’avais plus de chance de réaliser mon rêve avec des clubs moins prestigieux que les Girondins de Bordeaux, mais bien focalisés sur les jeunes et le centre de formation où ils avaient beaucoup investi déjà. Donc j’ai visité Lens, où ça s’était très bien passé, Lorient, Toulouse. Je pouvais aussi signer à la Real Sociedad, Sochaux je crois. Mais c’était les Girondins. En plus, l’année où j’ai intégré le club, M6 venait d’investir sur le nouveau centre de formation donc ils recommençaient quelque chose à zéro. C’était de commencer une aventure avec le club que j’aimais bien. J’ai toujours cru en moi, toujours cru en ce club et ça a marché donc aujourd’hui encore, je ne regrette pas » a-t-il déclaré.