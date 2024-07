Greenwood - OM : L’entraîneur est interpellé après le transfert XXL !

Thomas Bourseau

Ces derniers temps, avant que l’OM officialise le transfert de Mason Greenwood, la polémique concernant ses antécédents violents auprès de sa compagne Harriet Robson ont poussé le maire de Marseille notamment à déposer son veto. Mais l’OM est allé au bout de son idée et l’ailier de 22 ans a interpellé Roberto De Zerbi pour la suite.

Mason Greenwood a débarqué jeudi à Marseille dans le cadre de son transfert qui fait de lui le deuxième joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. En effet, contre en échange d’une indemnité de transfert de 31,5M€, Manchester United a cédé Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille.

Greenwood l’annonce, il va «tout donner» pour l’OM

Ce vendredi, l’ancienne pépite issue de la formation de Manchester United a été présenté en conférence de presse aux côtés de son nouveau président Pablo Longoria. A l’OM, Greenwood va évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’ex-coach de Brighton va pouvoir compter sur un joueur prêt à « tout donner » sur le terrain comme il l’a confié lors du point presse en question. Toutefois, Greenwood a pris le soin de faire passer un message clair à De Zerbi sur sa position préférentielle.

«J’ai beaucoup évolué sur le côté droit à Getafe, et c'est mon poste préféré»

« Je suis heureux et prêt à jouer à n'importe quel poste sur le terrain. C'est au coach de décider, mais je suis prêt à soutenir l'équipe. L'année dernière, j'ai beaucoup évolué sur le côté droit à Getafe, et c'est mon poste préféré. Cependant, c'est au coach et à son staff de déterminer quel sera le rôle le plus adapté pour moi. De toute façon, je vais tout donner pour que l'OM puisse avoir du succès sur le terrain ». a confié Greenwood dans des propos rapportés par Le Phocéen.