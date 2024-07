Mercato : L’OM prend une décision à 20M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est en quête d'un gardien de but pour prendre la place de Pau Lopez, en partance pour Côme. Portier de Villarreal, Filip Jorgensen fait partie des profils suivis, mais les négociations achoppent sur le prix du transfert. La formation marseillaise refuserait de mettre plus de 20M€ dans ce dossier.

Ce jeudi, Côme a annoncé l’arrivée d’un portier espagnol. Non il ne s’agit pas de Pau Lopez, mais bien du vétéran Pepe Reina. Une officialisation attendue, qui ne remet pas en cause la venue du gardien marseillais. L’ancien portier de l’AS Roma aurait donné son accord pour retourner en Italie, au sen de la formation dirigée par Cesc Fabregas.

Un portier danois est ciblé

Qui prendra sa place à l’OM la saison prochaine ? Ce ne sera pas Ruben Blanco, qui devrait conserver son statut de doublure. Malgré l’intérêt que porte Pablo Longoria à Brice Samba (RC Lens), l’équipe pourrait se diriger vers Filip Jorgensen.

L'OM a pris une décision

Sous contrat avec Villarreal, le gardien danois de 22 ans figure sur la short-list de Pablo Longoria. Mais selon les informations de La Tribune OM, le président marseillais ne compte pas faire de folies dans ce dossier. Le club ne compte pas mettre plus de 20M€ sur un gardien de but, ce qui risque de compliquer les négociations avec Villarreal.