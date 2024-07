Mbappé rend déjà fou le Real Madrid !

La rédaction

C’est assurément le mouvement phare de cette intersaison. Après avoir vu son arrivée au Real Madrid être officialisée le 3 juin dernier par les Merengue, Kylian Mbappé suscite déjà un énorme engouement dans la capitale espagnole. Si son état physique pose encore question, les supporters de la Maison Blanche attendent de voir le Bondynois disputer ses premières minutes avec les pensionnaires du Santiago Bernabéu. Au sein du club madrilène, on est également impatient de voir le tricolore faire ses débuts.

Ce mardi, Kylian Mbappé pénétrait pour la première fois au Santiago Bernabéu avec le maillot du Real Madrid sur le dos. L’occasion pour l’ancien joueur du PSG d’être acclamé par ses nouveaux supporters, mais également de donner l’image d’un homme motivé à l’idée de défendre la Maison Blanche. Du côté du club de la capitale espagnole, tout le monde est impatient de voir le Champion du Monde 2018 jouer son premier match.

Mbappé est attendu au tournant

D’après les informations de Relevo, le Real Madrid attend impatiemment de voir Kylian Mbappé fouler la pelouse. Alors que la condition physique du Français a soulevé de nombreuses interrogations ces dernières semaines, les Merengue veulent pouvoir jauger au plus vite de quoi est capable le joueur formé à l’AS Monaco. Pour rappel, l’attaquant de 25 ans devrait disputer sa première rencontre le 14 août prochain contre l’Atalanta en Supercoupe d’Europe.

Mbappé affiche sa motivation

Relevo fait une autre révélation croustillante, qui concerne cette fois-ci la présentation de Kylian Mbappé. Le Bondynois aurait répété huit fois sa conférence de presse dans le vestiaire avant de se retrouver face aux journalistes. Le média espagnol indique également que l'ancien joueur du PSG est attendu à l’entraînement le 8 août prochain, mais qu'il débutera un travail physique durant ses vacances. Afin d'être le plus affûté possible pour ses débuts au Real Madrid et ainsi faire oublier ses récentes prestations décevantes, notamment durant l'Euro.