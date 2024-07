Transfert à 63M€, un malaise éclate au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid n’aura pas réussi à mettre la main sur Leny Yoro. Le crack du LOSC s’est engagé à Manchester United. Les Red Devils auraient lâché 63M€ pour le recruter. Le Real Madrid, de son côté, aurait alors décidé de ne recruter aucun autre défenseur cet été. Mais cela pourrait provoquer un malaise dans le vestiaire des Merengue.

Le Real Madrid a déjà subi un premier échec sur le mercato. Alors que Le10Sport.com vous avait fait savoir il y a quelques semaines que les Merengue étaient en pole position pour Leny Yoro, le crack du LOSC s’est finalement engagé à Manchester United. Les Red Devils auraient lâché 63M€ pour mettre la main sur le défenseur de 18 ans.

Le Real Madrid ne recrutera aucun défenseur

Le Real Madrid ne s’attendait pas vraiment à voir Leny Yoro lui échapper. De ce fait, la Casa Blanca n’aurait pas l’intention de recruter un autre défenseur cet été. L’international Espoirs français était considéré comme le seul à pouvoir prétendre à une place dans l’effectif de Carlo Ancelotti dès son arrivée.

Un nouveau malaise dans le vestiaire d'Ancelotti ?

D’après les informations de MARCA, le Real Madrid estime être suffisamment armé dans le secteur défensif. Un joueur devra néanmoins s’adapter et dépanner en défense centrale pour pallier le départ de Nacho Fernandez et en attendant que David Alaba revienne. Cela pourrait provoquer un certain malaise dans le vestiaire, surtout qu’il y aurait de grandes chances qu’Aurélien Tchouaméni soit l’élément sacrifié par Carlo Ancelotti.