Mercato : Varane se lâche sur le RC Lens

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé dans le viseur du RC Lens tout au long de l'été, Raphaël Varane devrait poursuivre sa carrière en Italie, à Côme. Mais le défenseur français garde encore un souvenir ému de ses débuts dans le nord du pays. Lors d'un échange avec l'ancien rugbyman Benjamin Kayser, le champion du monde 2018 a accepté de revenir sur ses débuts à Lens.

Libre de tout contrat après son départ de Manchester United, Raphaël Varane va découvrir l’Italie. Le défenseur français devrait prendre la direction de Côme, où il retrouvera un certain Cesc Fabregas. La fin du rêve pour le RC Lens, qui souhaitait rapatrier le champion du monde 2018. Mais sans effort de sa part sur le plan financier, il était difficile d’imaginer un retour de Varane dans le nord de la France.

Mercato : Le RC Lens se lâche sur le successeur de Franck Haise https://t.co/n1t4stUy6F pic.twitter.com/axDcef0LkX — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

Varane raconte ses débuts

Récemment, Varane a profité de quelques jours de repos pour apparaître sur la chaîne Youtube de Benjamin Kayser, ancien international français de rugby. Au cours de cet échange, le joueur est revenu sur ses débuts au RC Lens. « Tout s’est fait extrêmement vite. J’ai quitté ma famille quand j’avais 13 ans pour rejoindre l’internat et le pôle espoirs de Liévin. À côté, je vais aussi au centre de formation à Lens, à la Gaillette. C’est là que j’ai commencé à penser à l’idée de devenir professionnel, et j’ai signé professionnel dans la foulée. Quelques mois après, je débute en Ligue 1 » a confié Varane.

Un tremplin avant le Real Madrid

Puis du jour au lendemain, le RC Lens l’a poussé vers la sortie. A partir de là, son parcours au Real Madrid a débuté. « On m’a dit qu’il allait sans doute falloir partir parce que la situation était compliquée, poursuit-il. On descendait en Ligue 2. Et à cette époque-là, ma vie c’était : chambre, petit-déj’, vestiaire, études ! Du jour au lendemain, on me dit qu’il faut partir au Real Madrid, dans un vestiaire rempli de Galactiques. Là, je me dis que c’est un bon challenge, c’est pas mal, ça va me sortir de ma routine. Mais c’était quelque chose pour lequel je ne m’étais pas préparé, c’est arrivé et j’ai relevé le défi. » a confié le joueur.