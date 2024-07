Mercato - RC Lens : L’énorme coup de bluff pour Varane !

La rédaction

Le RC Lens est en pleine reconstruction. Après une saison en deçà des attentes sur le plan sportif, conclue par le départ de Franck Haise, les Sang et Or ont décidé de nommer Will Still au poste d’entraîneur. Parmi les joueurs qui se sont retrouvés au centre des rumeurs du côté de Bollaert ces dernières semaines, figure le nom de Raphaël Varane. Mais le défenseur central n’aurait en fait jamais été pisté par le club nordiste.

C’est une rumeur qui avait fait grand bruit ces dernières semaines et qui avait certainement emballé la plupart des fans du RC Lens : Raphaël Varane pourrait faire son retour à Bollaert. Après la fin de son contrat avec Manchester United, le joueur de 31 ans était annoncé dans le nord de la France pour un come-back retentissant. Mais finalement, les Sang et Or n’auraient jamais pensé à rapatrier le Champion du Monde 2018.

Le RC Lens pas intéressé par un retour de Varane ?

D’après les informations de La Voix des Sports, le RC Lens n’aurait jamais étudié la possibilité d’un retour de Raphaël Varane. Les déclarations du joueur l’an dernier, qui avait expliqué vouloir finir sa carrière au Real Madrid, à Manchester United, ou à Lens, « avaient fait naître des espoirs un peu fous » selon le quotidien, sans que les Sang et Or ne s’attardent vraiment sur ce dossier.

Direction Côme pour Varane

Sans club depuis la fin de son contrat avec Manchester United le 1er juillet dernier, Raphaël Varane devrait rebondir du côté de l’Italie, plus précisément à Côme selon Sky Italia. L’occasion pour le Français de découvrir un nouveau championnat, mais également d’apporter son expérience à une écurie qui vient tout juste d’être promue en première division.