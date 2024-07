Le RC Lens s’attaque à un phénomène suivi par l’OM !

La rédaction

Le RC Lens vit un été charnière. Après avoir vu Franck Haise quitter le navire, les Sang et Or ont fait appel à Will Still. Au sein de l’effectif désormais dirigé par l’ancien coach du Stade de Reims, il devrait aussi y avoir du changement. Après avoir obtenu les signatures de Jhoanner Chávez et Hervé Koffi, le club nordiste serait sur les traces d’Eduard Spertsyan, milieu offensif arménien du FK Krasnodar.

Jamais deux sans trois. Après avoir vu débarquer Jhoanner Chávez et Hervé Koffi, le RC Lens s’attaquerait désormais au cas d’Eduard Spertsyan. Le milieu offensif serait activement suivi par les Lensois, qui semblent vouloir consolider l’effectif de Will Still.

L’OM était aussi sur ses traces

D’après les informations de Foot Mercato, Eduard Spertsyan se trouve sur les tablettes du RC Lens. Le média précise que les Sang et Or n’ont pas encore formulé d’offre pour le joueur de 24 ans, mais que l’OM s’était également penché sur le dossier durant un temps.

Une grosse saison pour Spertsyan

Eduard Spertsyan sort d’une sacrée saison avec le FK Krasnodar. Pilier de l’écurie russe, le milieu offensif arménien a disputé 29 matchs de championnat, marquant 11 buts et distribuant 7 passes décisives. Pour pouvoir l’enrôler, le RC Lens devra débourser un petit pactole, puisque l’Arménien est estimé à 20M€ par Transfermarkt.