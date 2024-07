Varane - RC Lens : C’est terminé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Formé au RC Lens, Raphaël Varane évoluait depuis 2021 du côté de Manchester United. Libre de tout contrat après son aventure chez les Red Devils, l’ancienne gloire de l’équipe de France aurait pu revenir au sein du club artésien cet été. Néanmoins, le défenseur central de 31 ans a décidé de rallier l’Italie. Explication.

Après le départ de Franck Haise, le RC Lens s’attendait à connaître un mercato estival animé. Le club lensois a ainsi été associé à plusieurs profils cet été, notamment au poste de défenseur central où un certain Raphaël Varane a été l’un des noms cochés par les Sang et Or pour cet été.

Raphaël Varane aurait pu retourner à Lens

Formé à Lens, Raphaël Varane avait quitté le club artésien après seulement une saison dans le Nord. La suite appartient à l’histoire pour celui qui aura disputé 360 matchs sous les couleurs du Real Madrid, et qui aura été l’un des cadres de l’équipe de France victorieuse de la Coupe du monde 2018. Cependant, désormais âgé de 31 ans et libre de tout contrat suite à son passage à Manchester United, Raphaël Varane aurait fait un autre choix pour sa fin de carrière.

Varane va s’engager à Côme

Ce samedi soir, le journaliste Fabrizio Romano révèle sur X (ex-Twitter) que l’ancienne gloire des Bleus a accepté la proposition de Côme, récemment promu en Serie A. Raphaël Varane doit encore passer sa visite médicale, mais devrait s’engager en faveur du club italien, alors que l’entraîneur adjoint Cesc Fabregas aurait été déterminant dans la décision du Français.