Mercato - RC Lens : La grande annonce de Varane

Libre de tout contrat Raphaël Varane a été aperçu à Lens ce mardi. Le champion du monde 2018 s'est rendu dans le nord de la France pour porter la flamme olympique. Mais les supporters des Sang et Or espèrent le recroiser plus souvent la saison prochaine. Mais formé au RC Lens, le défenseur de 31 ans a annoncé qu'il n'avait pas encore tranché au sujet de son avenri.

Raphaël Varane est à la croisée des chemins. Libre depuis son départ de Manchester United à la fin de la saison dernière, le champion du monde 2018 va devoir choisir ce qui sera, vraisemblablement, le dernier club de sa longue carrière. Lors d'un entretien accordé à GQ en 2023, Varane avait évoqué trois possibilités : une fin de carrière à Manchester United, ce qui est désormais improbable, un retour au Real Madrid et un dernier défi au RC Lens, son club formateur.

Varane se serait rendu en Italie

Pour le RC Lens, la principale difficulté réside dans le salaire du joueur. Sauf incroyable effort sur le plan financier, Varane ne pourra porter le maillot du RC Lens la saison prochaine. Pour l'heure, l'option française s'éloigne. Selon les informations de Sky Sports , le joueur de 31 ans se serait rapproché de Côme. Il aurait même fait le voyage jusqu'en Italie pour s'entretenir avec Cesc Fabregas, dirigé de la formation transalpine.

« Je suis dans le flou encore »