OM : Une légende s’en va, il dit tout

Didier Drogba ne sera resté qu'un an à l'OM, mais son impact sur le jeu et la saison marseillaise ont été considérables. Arrivé en 2023, l'ancien international ivoirien avait rejoint Chelsea pour un peu moins de 39M€. Comme indiqué par le joueur, le club phocéen l'a poussé vers la sortie, malgré un exercice réussi.

Didier Drogba restera à jamais comme l’homme qui a permis à l’OM d’atteindre la finale de la Coupe de l’UEFA en 2004. Certaines actions sont restées dans la légende comme son but face à Newcastle. Pourtant, on a tendance à oublier que l’ancien international ivoirien n’est resté qu’un an à l’OM et que ses débuts n’ont pas été, forcément, réussis.

Drogba revient sur son passage

« Au début, on m'a appelé "Drogbakayoko". J'avais du mal à finir les matchs car j'étais opportuniste de jouer ici. Des supporters m'ont comparé à Ibrahima Bakayoko car je suis ivoirien comme lui, lors de ma première titularisation ratée » a déclaré Drogba.

« J'ai toujours voulu rester à l'OM »

Comme annoncé précédemment, l'histoire de Drogba à l'OM a pris fin durant l'été 2024.Et contrairement à une idée réussie, c'est bien le club qui a décidé de mettre un terme à ce partenariat. « J'ai toujours voulu rester à l'OM et ce qu'importe mon salaire. Les dirigeants ont tout fait pour me faire partir. Ils m'ont dit que je n'allais potentiellement pas être aussi performant après, là a été le déclic pour moi » a confié Drogba.